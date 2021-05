Heites pilgu ajalukku, on selge, et Eurovisiooni võidab ennekõike see, kes julgeb midagi uut teha, massist eristuda ja meelde jääda. Kui mõelda tagasi viimasele 20 aastale, siis meenub harva mõni igava lavasõuga tüütu ballaad aeglase sissejuhatuse ja võimsa refrääniga. Meenuvad ikka need etteasted, kus kollikostüümis mehe seljalt tiivad välja kasvasid, kus naisterahvas kolme minuti jooksul tervelt kolm kostüümivahetust tegi, kus Jevgeni Pljuštšenko pea olematul jääväljal axel’eid tegi või mõni klaver põlema läks.