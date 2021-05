PM NÄDAL ⟩ Räägime armastusest, surmast ja robotitest

Netflix rõõmustas nihkes fookusega ulmesõpru eelmise nädala reedel animasarja «LOVE DEATH + ROBOTS» uue hooajaga. Tegemist on lühifilmidest koosneva seeriaga, mille iga osa tõotab viia vaataja uitama teadvuse ning tuleviku hämaramatele radadele. See on mõeldud eeskätt täiskasvanud vaatajatele!