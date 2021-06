«Error 403» maailmaesietendus on Vaba Lava kuraatori Marius Ivaškevičiuse kuraatoriprogrammi «Murranguaja inimesed» üheksast lavastusest viimane, ehkki pandeemiapiirangud on esietenduste järjekorra sassi löönud. Valgevene Vaba Teatri (BFT) lavastajad Nikolai Halezin (ka näidendi autor) ja Natalia Kaliada teavad täpselt, millest ja mille nimel on nad oma lavastuse teinud.