On tõeliselt muljet avaldav kuulda nukrat soldatilaulu mehe esituses, kes ise marssis selle saatel rivis ammusel 1925. aastal ning meenutas kodu ja kalleid vähemasti nende sõnade abil. Kuigi topeltalbumil leiduvast 76 (!) palast enamik on esitatud naiste poolt, on ilmselt eriti just tänastele erusoldatitele sügavat muljet avaldavad palad seotud militaartemaatikaga.