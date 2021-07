Tõnu Kaljuste Tallinna Kammerorkester viivad Heino Elleri muusika Eestimaa väikekohtadesse

20 aastat tagasi ilmus Heino Elleri autoriplaat «Neenia» (ECM Records 2001), millele salvestatud lugusid peetakse tänaseni Elleri kauneimateks keelpilliorkestri teosteks. Nüüd on aeg tuua need lood Tõnu Kaljuste dirigeerimisel uuesti kuulajate ette, sama koosseis esitab muusikat ka plaadil. Kontserdipaikadeks on valitud väikesed Eesti kohad, sest ka Elleri orkestrimuusikas annavad tooni looduspildid ja ekspressionistlikud meeleolud.

See on ilus, kordumatu, meeldejääv ja eestiliku helikeelega muusika, mida Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester «Eesti eleegia» kontsertidel esitavad. Kavas on teosed Elleri loometee erinevatest kümnenditest: «Eleegia» (1931), «Lüüriline süit» (1945), «Neenia» (1928), «Sümfoniett» (1965–1967) ja „Viis pala keelpilliorkestrile“ (1953), mille viimane osa on Elleri populaarseim teos «Kodumaine viis».