NÄDALA PLAAT ⟩ Elukevade talumatu raskus

Raske on olla noor. Vahel suisa talumatult raske. Elu on täpselt nii tundmatu, et kõikvõimalikud elu keerdkäigud on etteaimamatud ning iga tagasilöök lööb hetkeks hinge kinni, nagu oleks maailmalõpp kätte jõudnud. Seetõttu on kummastav kuulda albumit, mis on samaaegselt nii elu nautlev ja püsimatu kui ka nukker ja enesehävituslik, siinsamas kohal, ent ometi nii kaugel.