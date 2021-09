Galerii ⟩ Esilinastus film kirjanik Mehis Heinsaarest

«Pingeväljade aednik» on lugu loodusfilmitegijatelt Joosep Matjuselt ja Katri Rannastult. Joosep ja Katri portreteerivad seekord kirjanik Mehis Heinsaare mõttemaastikke. Kuigi filmi peategelaseks on kirjanik, ei puudu linateosest loodusmaastikud ja kirjaniku kaasteelisteks olevad loomad-linnud ning kunstnikest sõbrad. Mehis Heinsaarele meeldib aeg-ajalt ette võtta mitmepäevaseid matkasid, mida ta ise kutsub tagasihoidlikult «vaesemehe palverännakuteks».

Mehis Heinsaar on üks hinnatumaid ja auhinnatumaid kaasaegseid eesti kirjanikke, ta on avaldanud muuhulgas luulekogud «Sügaval elu häramas» ja «Pingeväljade aednik», lisaks jutukogumikud «Vanameeste näppaja», «Härra Pauli kroonikad» ning 1Ebatavaline ja ähvardav loodus». 2001. aastal sai tema teos «Vanameeste näppaja» Betti Alveri kirjandusauhinna parima debüüdi eest, samal aastal pälvis «Härra Pauli kroonikad» Eesti Kultuurkapitali proosapreemia. Lisaks sellele on Heinsaar pälvinud kolmel korral Friedebert Tuglase novelliauhinna ning luuletuse «*öös mööduja käsi…» eest Juhan Liivi auhinna.