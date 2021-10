Punki peetakse muusikas üheks selliseks olulisemaks nullpunktiks. Midagi sulatati kokku, midagi visati ära, midagi tärkas. Punk sai alguse New Yorgist. Ja mitte lihtsalt New Yorgist, vaid East Village’is asuvast klubist CBGB. CBGB asutajaks oli tüüp nimega Hilly Kristal, kellele meeldis eelkõige kantri. Ta tahtis New Yorki teha kantriklubi ja CBGB ongi akronüüm sõnadest Country, BlueGrass, Blues.