ELU KOOS KUNSTIGA ⟩ Presidendiportreede autor Alice Kask: «Kastsin särgi vette, panin selga ja maalisin»

Andekas nagu pergel

Alice Kask on silmatorkavalt hea joonistaja ja kasina värvipaletiga virtuoosne maalikunstnik. Ta teeb näitusi harva, tema pildid on suured ja neil on pea alati kujutatud inimest, enamasti kõige kättesaadavamat, oma pere liiget ja iseennast. Sel inimesel on tohutult väljendusrikas keha, mille poose ja hoiakuid kunstnik endale ülesandeid seades vabalt ja omatahtsi liigutab.