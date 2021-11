Mari-Liis Lille uuslavastus «Samad sõnad, teine viis», mis täna õhtul Eesti Draamateatris esietendub, ei püüa pretendeerida täielikult ajaloolisele tõele, vaid paneb vaataja tõsiasja ette, et kõik, mida me möödanikust teame, on sageli kaunis pealiskaudne. Sümboolse pealkirjaga «Samad sõnad, teine viis» räägib inimestest, kes on meie minevikus olnud määrava tähtsusega, kuid pole soovinud iseendale ausammast püstitada või on olnud liiga alalhoidlikud, et oma nime pitserina ajalooõpikutesse vajutada. Naised, kes usuvad, et riik ei sündinud ühe päevaga ja tänu ühe inimese ponnistustele, vaid tänu koostööle ja ühisele pingutusele ühise hüve nimel.