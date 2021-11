AK ⟩ Kolm raamatut jooksukirest ja kirjandusest

Tellijale

Kuulsatest jooksulegendidest on kirjutatud hulk teoseid, mis kirjeldavad sangarite kangelaslikku teekonda sportlike saavutusteni. Ka tavalised harrastusjooksjad on üllitanud eneseabiõpikutelaadseid teoseid, mis peaksid lugejaid inspireerima selle alaga tegelema, ning varustavad nõuannetega parema tulemuslikkuse poole – rõõm on ju jagada oma rikkalikke kogemusi, seikluslikke juhtumusi ja eduelamusi.

Eesti suurimat harrastusspordi­veebi Marathon100 vedav Janek Oblikas avaldas hiljuti omaeluraamatu maratonide kogumisest. Tänaseks on ta osalenud rohkem kui sajal maratonil ning elaani jätkub edaspidisekski. Jooksmine on muutnud tema elu: ta on vahetanud palgatöö vaid veebiarendamise vastu ja oma jooksjateekonnast kirjutas ta raamatu. Oblikas jutustab avameelselt nii selle rännaku raskustest ja tagasilöökidest kui ka rõõmust ja õnnestumistest.

Jooksumaailm on väga mitmekesine: võib joosta rabas või linnas, korraldatakse veini- ja konjakimaratone, värvi- ja alastimaratone. Sportliku saavutusvajaduse kõrval võib jooksu eesmärgiks olla ka puhas meelelahutus, rõõm ja lõbu! Värvikad jooksuseiklused autori sõnul teda raamatut kirjutama sundisidki. Ja kui tulemuste tippmark on saavutatud ning ajad enam ei parane, siis emotsioonide kogumine kõige erinevamates maailma paikades korraldatavatel jooksuvõistlustel on lõppematu teekond.

​Kuidas saadakse maratoonariks?