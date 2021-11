REISIKIRI ⟩ Müstikute tuleproov Helsingis

Näen laeval kaht Soome ärimeest. Mitte et ma neid tunneks, sest ma ei tunne ühtegi Soome ärimeest. Need Soome ärimehed näevad välja, nagu oleksid nad pärit 20. sajandi algusest. Üks kannab keepi ja kõvakübarat ja ümmargusi prille. Naerab laia suuga. Tundub heatahtlik inimene. Kallis kell on käe peal, selline, mis näitab korraga mitut ajavööndit. Ei saagi aru, kas tegemist on inimese või eksponaadiga. Nagu oleks keegi salapärane maag mulle musta kuuli keerutades teisest ajastust pärit fatamorgaana silme ette mananud. Nad pärineksid nagu ajast, mil meie loo üks kangelasi Konrad Mägigi põgusalt Soomes elas.