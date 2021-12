Vaiksool on väga täpne esitus, tema vokaal on sümpaatne ja laia ulatusega ning huvitaval kombel sobibki see suurepäraselt külmaperioodi sooja tooma, nii et ajastus taas igati paslik. «Valguses ja varjus» põhineb otsast lõpuni Leelo Tungla poeesial.