AK ⟩ Petlikult lihtne elu

Jim Jarmusch teeb oma meistriteoses «Paterson» (2016) sedasama: Patersoni linnas elav bussijuht Paterson ärkab, sõidab bussiga ringi, lõõgastub, läheb magama, vaatab koske ja luuletab vahel väikestest asjadest, vahel armastusest. Tal on imearmas naine, kelle ainsaks puuduseks on ta koer. See film sunnib end ikka ja jälle vaatama, sest samasuguse zen’i saavutamine tundub ihaldusväärne – kes ei tahaks lihtsalt elada ja olla õnnelik? Tunnistan, et kui mul õnnestus keegi veel kinno vedada «Patersoni» vaatama, siis öeldi, et uni tuli peale. Midagi ei toimu, ainult tehakse igapäevaseid asju, süüakse, käiakse kõrtsis ja siis kordub see kõik uuesti.