AK ⟩ Ei ole miski luigelaul

Meilivestlus on pealkirjastatud «Kahekõne üle jõe» ja jõgi oli muidugi Emajõgi, aga eks mõlemal mõlkus meeles raskelt haige Kaplinski varstine minek ja tundub, et kumbki ei kõhelnud allusiooni kasutamast. Kui varsti toekam kirjade raamat ilmub, saabki see viipeks juba üle teise jõe. Mõlemalt poolt.

Kaplinski kirjutas lõpuotsani välja ja küllap oli see tema õnn. Näppude liikuvusega oli probleeme, lihaskond atrofeerus, aga mõte oli alati selge. Sellest on rääkinud Tiia Toomet. Toomet suutis enamasti mõista Kaplinski juttu, millele ma põgusal kohtumisel Käsmus raasugi pihta ei saanud, sest jutt koosnes harvadest kummalistest häälitsustest, mida Kaplinski raasugi ei häbenenud. Kõige selle juures oli ta rõõmus ja vaba. Nagu jõuluvana. Mulle meeldibki mõelda, et Kaplinski oli nagu meie kõigi jõuluvana ja jagas ohtralt kingitusi. (Kaplinskeid teame mitmeid, ometi, kui öelda ainult perekonnanimi Kaplinski, siis on kõigile kohe selge, kellest jutt, kas pole. Taolist on veel mõne puhul, aga pole palju.)