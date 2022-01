Popkunst ja kriiskav vioola

Brian Enole on omistatud kuulus tsitaat, et The Velvet Undergroundi esimene album ei müünud palju, aga kõik, kes selle ostsid, hakkasid bändi tegema. Todd Haynesi dokumentaalfilm «The Velvet Underground» näitab, miks. Eriti sümpaatne on Haynesi filmi puhul see, et tegu ei ole rääkivatele peadele üles ehitatud austusavaldusega muusikanohikute lemmikbändile, vaid film on juba iseseisvalt mõjuv teos, milles velvetite muusika on monteeritud kokku toonase avangardkunsti visuaaliga.