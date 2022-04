Kultuuriuudised: Gogoli «Sinel» ja valus loomafotode näitus

Avangardse bluusi kontsert ja uus album

Täna algusega kell 20 esitleb Tallinnas Terminal Records&Baris avangardse bluusi duo Ringhold oma kolmandat stuudioalbumit «KAEV». Album ilmub vinüülplaadil kohaliku leibeli MKDK alt ning koostöös Austraalia leibeliga Ramble Records ilmub uus album ka CD-plaadil. «KAEV» on kontseptuaalne album, mille fookus on nii tekstide kaudu edasi antaval sõnumil kui muusikalise stiili unikaalsusel. Ringholdi koosseisu kuuluvad Kalle Tikas (elektrikitarr) ja Eleonora Kampe (laul). «KAEV» on salvestatud duo kodustuudios Raplamaal. Lood on miksinud Kalle Tikas ja master’i tegi Peeter Salmela. Kuulake siit!