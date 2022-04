Hei, Melchior, vala õige mulle üks tõhus apteegimõõt!

Kõik eeldused selleks on olemas. Esiteks nimiosatäitja Märten Metsaviir, kes sobib oma õrna linnuliku oleku ja terase pilguga suurepäraselt rolli. Metsaviir on kinopublikule praktiliselt tundmatu suurus, sest on seni osalenud ühes tudengifilmis ning animafilmis «Lotte ja kadunud lohed» kaadritagust häält teinud. Nagu oma varasemate filmidegi puhul, leidis režissöör Elmo Nüganen sobiva näitleja oma lavakoolikursuselt.