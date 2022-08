Unustamatu «Goodbye Horses»: mis sai üheainsa hitiga maailmakuulsuse leidnud lauljast?

Q Lazzaruse teekond muusikamaailmas on olnud hämar ja mõistatuslik, vahendab StereoGum. Q Lazzarus oli New Yorgist pärit laulja, kes juhtis bändi nimega Q Lazzarus and the Resurrection. Tuntuse leidis ta üheainsa kummitusliku lauluga «Goodbye Horses». Laiem publik kuulis seda pala 90ndate alguses, sest õuduspõnevikus «Voonakeste vaikimine» tantsis peegli ees selle laulu saatel sarimõrvar Buffalo Bill.

Kolm aastat tagasi teatas Luckey Dazed Digitali ajakirjanikule Thomas Gortonile, et temaga on kõik hästi ja ta töötab New Yorgis Staten Islandil bussijuhina. Üks Luckeyle pühendatud surmakuulutus ütles: «Enne surma oli Diane just lõpetamas tööd tema muusikast ja elust rääkiva dokumentaalfilmi kallal, mille tegi tema režissöörist sõber Eva Aridjis. See film tuleb välja 2023. aastal ühes albumiga, mis koosneb Diane'i karjääri ajal salvestatud lauludest.»