Draama festival avatakse Tartu keskpargis George Kentrose performance'iga.

George Kentros on eksperimentaalne viiulimängija, kes on õppinud Yale'i ülikoolis ja Mannesi muusikakoolis USA-s ning Stockholmi kuninglikus ülikooli muusikakolledžis. Ta on esinenud kammermuusiku, solisti ja vahel näitlejana kõikjal Euroopas, aga ka Põhja- ja Kesk-Ameerikas, Jaapanis ja Okeaanias, eeskätt koos uuemuusika ansambliga «the peärls before swïne experience» ja elektroonilise duoga «there are no more four seasons». Ta on spetsialiseerunud nüüdismuusika loomisele ning on tänaseks esitanud üle 200 teose heliloojatelt 21 riigist.