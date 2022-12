Erilise inimese aus portree

«Lembit Ulfsak». Tunnistan, et hakkasin viimastel lehekülgedel nutma... väga ilus raamat, raamat elust ja tööst, raamat näitlemisest, eetikast ja ajast ning loomulikult kultuuriloost. Aga ennekõike on Eero Epner kirjutanud inimeseks olemisest. Kuigi raamatu andis välja Ulfsaki perekond, siis pole maailma ja Lembit Ulfsakit ilustatud, see on aus portree, kohati ka valus. Aga tohutult inspireeriv lugemine, sest Lembit Ulfsak oli eriline frukt ja suur inimene, loomulikult ka suur võimas näitleja.