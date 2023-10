NÄDALA SARI ⟩ Põnevik: nelja ajastu detektiivid lahendavad üht ja sama roima

Neli detektiivi leiavad surnukeha: alasti mees lebab Londoni Whitechapeli linnaosas Longharvest Lane’i sillutisel. Teda on tulistatud vasakusse silma, kuid kuuli väljumisava ei ole. Tegelikult pole isegi kuuli. Vasaku käe randmel on ruunimärgi moodi tätoveering või arm. See on esimese osa kokkuvõte, ega ma ei tahagi enamat reeta.