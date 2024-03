Perdomo oli Briti-Ameerika näitleja, sündinud Los Angeleses ja kasvanud üles Southamptonis. Ta on kõige enam tuntud oli rolli tõttu Netflixi õudussarjas «Chilling Adventures of Sabrina». 2019. aasta Bafta TV auhindadele nomineeriti ta rolli eest BBC Three «Killed by My Debt».