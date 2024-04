NÄDALA RAAMAT ⟩ Sofi Oksanen toob Putini sõja naiste vastu lugeja vereringesse

«Samasse jõkke. Putini sõda naiste vastu» on nagu röntgeniaparaat, mis valgustab läbi kurja süsteemi, selle ajupesu olemuse, ajaloo ja vägivalla parktika. Ta näitab vägivalda, mis toimub usalduse, teadmatuse, hirmu ja surmaga manipuleerides ja viib lugeja Ukraina genotsiidikogemuse juurde.

Oksaneni teekond sarnaneb Valgevene nobelisti Svjatlana Aleksijevitši tööga, mõlemad täheldavad, et sõda pole naise nägu, seal pole naise häält, aga nad võtavad kohustuse see hääl anda.

Raamatu motoks esilehel on Herakleitose tsitaat: «Ühte ja samasse jõkke ei astuta kaks korda, sest seal voolavad uued veed.» Kirjanik näitab arutluste ja oma lugemuse, kogemuste ja teadmiste abil, et uued puhtamad veed sünnivad siis, kui me räägime asjad läbi, loome selgust ja võtame vastutuse, muidu astume samasse sogasesse vette.