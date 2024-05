Kuum kartul ja puuviljasalat? Austraalias troonib tantsumuusika edetabelit eriskummaline album

The Wiggles on Austraalia ansambel, mis keskendub lastelaulude loomisele. Ansambel loodi 1991. aastal ning on sotsiaalmeedia-ajastul vaid populaarsemaks saanud. Nii mõnigi nende lugu on TikTokis saatnud viraalseid trende ja meeme. Albumi edu on mõneti mõistetav, sest The Wigglesi muusika on erakordselt kaasahaarav ning pakub korralikku annust positiivsust nii lastele kui ka lastevanematele.