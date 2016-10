Video: disainiikoonist sai rattakiiver

Probleem: Skandinaavias pole üldiselt eriti kombeks rattaga sõites kiivrit kanda, mis siis, et jalgraataid kasutatakse seal igapäevaste liiklusvahenditena enam kui kusagil mujal maailmas. Higby ja Prior said teada, et seal ei kanna 44 protsenti lastest rattaga sõites kiivrit.

Niisiis otsustasid nad kujundada rattakiivri, mida lapsed vabatahtlikult ning vaimustusega kannaksid. Kiiver nähku välja nagu Lego-mehikese plastmassist soeng! Projekt oli osa Higby ärijuhtimise lõputööst ning disainifirma MOEF valmistas prototüübi. Allpool video kiivri valmistamisest.