Vudeo: «Lendavas hollandlases» teeb rolli televiisor

Lavastaja Pamela Recinella, kunstnik Yannis Thavoris ning videokunstnike ühendus Apparati Effimeri on pannud Wagneri tormise ja põneva loo, mis põhineb Heinrich Heine jutustusel igaveseks merd sõitma määratud kaptenist, kelle needuse suudab lunastada vaid truu naise tingimusteta armastus, kaasaegsesse võtmesse ning lihvinud lavastuse äärmiselt visuaalseks.

Muuhulgas üllatab «Lendav hollandlane» ooperipublikut lõuendiga, millel olevad pildid ärkavad ootamatult ellu. Idee tehniliseks teostamiseks kutsuti lavarolli suur, 82-tollise ekraaniga Samsungi profiekraan, mis esmapilgul näebki välja kui tavaline lõuend.

«Lugu sai alguse sellest, et lavastajal oli soov näha hollandlase armastatu, kunstnik Senta lõuendil liikuvat maalingut. Ehk siis pooleliolev joonistus pidi hakkama mingil hetkel edasi arenema. Kuna sellise efekti loomine projektsiooniga osutus tehniliselt võimatuks, tuli meile appi suure ekraani ja pildiresolutsiooniga Samsungi televiisor, mis täidab elava maali rolli suurepäraselt,» rääkis televiisori lavarollist Rahvusooper Estonia projektijuht Rein Mikk. «Publiku jaoks on see suur üllatus, kui ühel hetkel hakkab täiesti tavalise lõuendina näiv pilt oma elu elama.»

Videoklipp ekraani osatäitmisest «Lendavas hollandlases» on nähtav siin.

«Lendav hollandlane» on Richard Wagneri neljas ooper, millest tänaseks on saanud helilooja üks populaarsemaid lavateoseid. Heinrich Heine «Härra Schnabelewopski memuaaride» ainetel põhinev ooper esietendus Estonias 22. septembril 2016.