ETV2 hakkab näitama arhitektuurisaadet «RUUM»

Sarja avasaates nenditakse, et linn peab olema tihe, pakkuma põnevust ja vaheldust. Kui selles elutoas lähemalt ringi vaadata, selgub, et magalarajoonid on toredasti elatavad, Kopli liinid aga võiksid olla perede jaoks ideaalne elukeskkond.

Sarjale «RUUM» õla alla pannud Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg ütles, et arhitektuurisaated ja -dokumentalistika on Eestis varem keskendunud pigem üksikute arhitektuuripärlite tutvustamisele. Uues saatesarjas võetakse luubi alla erinevad ruumitüübid, samuti saavad ruumiloojate kõrval rohkem tähelepanu inimesed, kes neid ruume kasutavad.

Esimeses saates tutvustab Tomomi Hayashi Jaapani linnaruumi eripära, Kristi Grišakov leiab aga, et Eestis ei ole valglinnastumisel mingit mõtet.

Järgmistes saadetes räägitakse töötamiseks ja õppimiseks loodud ruumidest, aga ka muusika kuulamiseks kavandatud ruumidest jpm.

Saatesarja režissöör on Marta Pulk, toimetaja Piret Jürman. Tootja Fookus-Pookus.

Arhitektuurisaade «RUUM»on ETV2 eetris alates 12. oktoobrist kolmapäeviti kell 19.30.