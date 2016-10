Dokfilm tutvustab: rasedusvastased hambaharjad

Sarja avab 2. novembri õhtul Kristo Eliase ja Mihkel Ulki film «Turu majandus», mis laotab vaatajate ette Etioopia elanike elu-olu. Film jälgib viie tavalise inimese tööpäeva maailma ühes vaesemas riigis, kus filmimine oli lausa omaette katsumus. Muuhulgas näeme Addis Abeba turul müüdavaid rasedusvastaseid hambaharju.

Filmist «Turu majandus»: Abebe ja Ashenafi on tavalised 10-aastased poisid, kelle vanemad saatsid Etioopia pealinna Addis Abeba tänavatele kingapuhastajateks, et pered nälga ei jääks. Abtu on orvust käskjalg, kelle veri vemmeldab ja töö on tema peas viimasel kohal. Bertukan on 3 lapse ema, kes tassib rahateenimiseks seljas endast raskemaid koormaid. Mulugeta on haritud giid, kes tänu keeleoskusele on teistest peajagu üle. Kõiki neid etiooplasi ühendab Aafrika suurim turg - lõputu ja värviküllane Mercato. Dokumentaalfilm jälgib viie tavalise inimese tööpäeva Aafrika suurimal väliturul, kus valge turist on harv nähtus ja filmimine kohalike jaoks ebameeldiv.

Filmitegijatele sai esimestel tundidel selgeks, et meie Aafrikat ei muuda. Aafrika muudab hoopis meid. Keelamised, pealekaebamised, kokkulepete murdmised, rahaahnus ning altkäemaksu küsimised said filmimisel igapäevasteks katsumusteks. Sügaval sisimas on maailma ühe vaesema riigi elanikud siiski heatahtlikud ja elurõõmsad inimesed. Või siiski mitte?

Indrek Treufeldt, Eeva Esse, Artur Aukon, Arp Müller, Stas Kuznetsov, Reimo Sildvee, Tiiu Laks, Meelis Süld, Anna Gavronski, Gerli Nõmm, Kristo Elias ja Sander Loite lähetati reisidele pea üle kogu maailma, et uurida, kuidas elavad ja saavad hakkama arengutasemelt vaesed riigid. Ajakirjanikud süüvisid kohalike muredesse ja rõõmudesse ning nii valmiski uus ja laiahaardeline filmisari.

Veel enne kui filmid jõuavad teleekraanile, on kiirematel võimalus minna kinno kahe filmi eellinastusele. Esmaspäeval kell 15.00 saab kinos Sõprus näha Kristo Eliase ja Mihkel Ulki filmi «Turu majandus» ning Meelis Sülla ja Kalle Käeseli filmi «Eesti küla Ghanas».

Dokumentaalfilmitsükli «Meie maailm» filmid on ETV ekraanil kolmapäeviti kell 22.40.