Pärnu Kitarrifestival esitleb: duo Heiki Mätlik ja Esteban Colucci

Kitarristide Esteban ColucciI ja Heiki Mätliku koostöö algas pool tosinat aastat tagasi kui Esteban Colucci andis esmakordselt kontserte Eestis. See on jätkunud ühiste esinemiste ja salvetustega nii Baltimaades kui Argentiinas.

Heiki Mätlik on solistina ja kammermuusikuna andnud kontserte Euroopas, Venemaal, USAs, Canadas, Austraalias, Jaapanis, Hiinas ja Argentiinas. Tal on ilmunud ca poolsada heliplaati ja DVD sealhulgas koostöös firmade Harmonia Mundi (USA), Warner Music Group (USA), Antes (Saksa) ja Forte (Eesti) sealhulgas J.S. Bachi lautoteoste duubelplaadi. Alates 1990 a. on Heiki Mätlik Eesti Muusikaakadeemias klassikalise kitarri õppejõud.

Esteban Colucci on Argentiina üks tunnustatuima noorema generatsiooni muusikuid, kes on lõpetanud Manuel de Falla nim. Konservatooriumi kiitusega. Tema repertuaar ulatub barokkmuusikast tangoni. Mitmed kaasaegsed heliloojad on kirjutanud oma teosed just temale ning ta on olnud ka nende teoste esmaesitaja. Colucci on salvestanud CD albumi Rene Eespere ja Arvo Pärdi kitarriteostega. Väga tunnustatud interpreedina on Esteban Colucci üles astunud nii solisti kui kammeransamblistina pea kõikides oma maa tähtsamates kontserdisaalides, aga ka paljudes erinevates paikades välismaal. Esteban Colucci annab regulaarselt kontserte Ladina- Ameerikas ja igal aastal on esinenud ka Euroopas. Tema repertuaaris on Ladina Ameerika heliloojate Guastavino, Piazzolla kui ka Euroopa kaasaja heliloojate kitarrimuusikat.

Duo Heiki Mätlik ja Esteban Colucci kontsert toimub Pärnu Kitarrifestivali raames 18.november 2016 kell 19.00 Pärnu Raekoja saalis. Kontserti piletid müügil Piletilevis. Rohkem infot festivali kohta: www.parnukitarr.ee