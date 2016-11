Galerii: ilmus hingemattev Eesti autoriraamat

«Tegemist on postapokalüptilise ulmeromaaniga, mille sündmustik hargneb 2034. aasta Tallinnas, vanalinnas. Meeleheitel teeline on sinna jala tammunud Eestimaa teisest otsast, lootes leida, nagu me kõik, Midagi Paremat. Kas leitu on väärt, et ankrusse jääda ning kohale aidata ka kodukülla ootama jäänud ema, see selgub juba veidi rohkem kui pooletuhande lehekülje jooksul,» tutvustab Tootsen teost oma koduleheküljel.

Eesti raamatuloos erakordseks nähtuseks muudab «Esimese päeva» selle vorm. Tegemist on 100-protsendilise autoriraamatuga, mille kõik 576 lehekülge on Tootseni käega isiklikult läbi töötatud. See on faksiimileraamat, see tähendab et kõik, ka ligi 100 illustratsiooniga põimuv tekst on läbi kirjutatud ja joonistatud; kasutatud ei ole tavalist arvutifonti. Lisaks on iga köide vääristatud täiendava materjaliga: kleebised ja kohvikutšekid lehtede vahel. Punase järjehoidjanööri otsas kõlgub ehe (NATO standardile vastav, nagu autor märgib) padrunihülss.

«Esimene päev» on saadaval raamatupoodides.