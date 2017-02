Õudusseriaali ähvardab Trumpi moodi tegelane

Mulluse hooaja sisu hoiti kuni ekraanile ilmumiseni saladuskatte alla, kuid tänavu andis sarja looja Ryan Murphy aimu, mis võib uuel hooajal juhtuda. Esinedes telesaates «Watch What Happens Live» ütles Murphy: «Pealkiri pole veel lukus, kuid uus hooaeg, mida hakkame salvestama juunis, on pühendatud USA presidendivalimistele.» Kui saatejuht Andy Cohen uuris, kas saame tõesti näha Donald Trumpil põhinevat tegelast, vastas Murphy paljutähendavalt «Võib-olla.»

Kõnealust saatelõiku vaata altpoolt.