Nobeli kirjandusauhinna laureaat selgunud!

Ishiguro Kazuo on sündinud 8. novembril 1954 Nagasakis. Tema pere kolis Jaapanist Suurbritanniasse 1960. aastal. Ishiguro sai 1978. aastal bakalaureusekraadi Kenti Ülikoolist inglise keele ja filosoofia alal ning 1980. aastal magistrikraadi East Anglia Ülikoolist loovkirjutamise alal. Ta sai 1982. aastal Suurbritannia kodakondsuse. Ishiguro on 1995. aastast Briti impeeriumi ordu ohvitser (OBE). Oma loomingu eest on ta võitnud mitmeid auhindu (nt 1986 Whitbreadi auhind, 1989 Bookeri auhind).

Ishiguro on kirjutanud seitse romaani, millest viis on ilmunud eesti keeles:

«A Pale View of Hills» (1982; eesti keeles «Mägede kahvatu terendus», tõlkinud Maris Pähn; Tänapäev, 2000)

«An Artist of the Floating World» (1986; eesti keeles «Hõljuva maailma kunstnik», tõlkinud Maarja Kangro; Huma, 2000)

«The Remains of the Day» (1989; eesti keeles «Päeva riismed», tõlkinud Jüri Ojamaa ja Liisi Ojamaa; Eesti Raamat, 1994; 2. trükk Tallinn: Tänapäev, 2006)

«The Unconsoled» (1995)

«We Were the Orphans» (2000)

«Never Let Me Go» (2005, eesti keeles «Ära lase mul minna», tõlkinud Marja Liidja, Ersen, 2015)

«The Buried Giant» (2015; eesti keeles «Maetud hiiglane», tõlkinud Krista Kaer, Varrak, 2017).

Ühtlasi on eesti keeles ilmunud tema novellikogu «Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall» (2009; eesti keeles «Nokturnid: viis lugu muusikast ja hämarusest», tõlkinud Aet Varik; Varrak, 2011)

Nobeli kirjandusauhinda antakse välja 1901. aastast. Eelmisel aastal sai selle kõrge tunnustuse USA muusik ja poeet Bob Dylan.