Soomlastel võimalus näna Ugala publikulemmikut

Ugala teatri lavastus «Emadepäev» on võitnud paljude vaatajate südamed ning koduetendustele on raske saada pileteid. Publiku soe vastuvõtt ja hea sõna on levinud ka Soome ning nõnda on Ugala teater kutsutud osalema tänavusele Espoo Linnateatri Eesti nädalale. Ugala teater annab Espoos lavastusega «Emadepäev» 8.–10. märtsil kokku kolm etendust.