«See on ju ossikas koht», «Seal käivad mingid hipsterid», «Seal on sitt heli», «Seal on kõik purjus», «Seal käivad alaealised». Need on vaid mõned eelarvamustest, mis on ühele või teisele klubile omistatud. Tõsiasi on see, et eelarvamused tekivad kas mõne halva kogemuse või teiste «arvamusliidrite» hinnangute tõttu. Eelmainitute ning ülejäänute kinnitamiseks või ümberlükkamiseks otsustasin läbi käia paigad, mida võib pidada Tallinna alternatiivsemateks ning kus mängivad muusikat sellesse skeenesse kuuluvad DJd.