Tartus tuleb homme konverents igavuse esteetikast

Konverentsi korraldajad kirjutavad: «Tänapäevasest intensiivsest elutempost ja infotulvast kantud kultuuriruumi paistab tagant sundivat sündmuslikkuse imperatiiv: kogu aeg peab midagi juhtuma, lakkamatult peab olema huvitav. Teadvus on alaliselt millegi järgmise otsingul, kehad on kaasatud sündmustevoogu. Niisuguse pideva rähklemise keskel kerkib küsimus igavuse nüüdisaegsest staatusest: mis on igavus ja milline koht on sel tänapäeva kultuuris? Milliseid esteetilisi ja kunstilisi vorme igavus praegusel ajal võtab? Kas igavus on ainuüksi midagi tüütut, mida tuleb peletada, või võib sel olla ka rikastavat, isegi kriitilist potentsiaali? Näib ju kultuuri seisukohast igavus olema lausa olemuslikku laadi. Küsimus pole mitte üksnes selles, et igavus sunnib meid midagi peale hakkama, vaid ka vastupidi, igavus näib pakkuvat vajalikku «meele lahutust», meele lahtisidumist selle igapäevastest asjastest seostest, et kohtuda tegemise tõelise potentsiaalsusega.»