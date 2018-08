Suri ooperilaulja Teo Maiste

Alates 1970. aastast töötas ta Eesti Muusikaakadeemia õppejõuna. Tema õpilaste seas on olnud Hans Miilberg, Thomas Mürk, Jaan Willem Sibul, Taimo Toomast. Maiste on lindistanud rohkesti helisalvestisi, sooloplaadid «Laulab Teo Maiste», «Teo Maiste. Opera arias and Duets», ooperi-CD-d Tubina «Reigi õpetaja» ja Tambergi «Cyrano de Bergerac». Ta on sooritanud rolle mitmetes muusikafilmides: «Ooperiball» (1974), «Roosid lõunast» (1977), «Puritaanlased» (1984). Oma rollide eest on ta pälvinud mitmeid auhindu, muuhulgas on teda 2002. aastal tunnustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.