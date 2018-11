Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avatakse näitus Poola ja Läti ehituskunsti imedest

Kas kataloonia arhitektide projekteeritud kontserdimaja, mis 2014. aastal sai Euroopa parima ehituse tiitli ja ehitati üles endises saksa linnas Szczecinis, on ikka poola ehituskunst, seda diskuteerivad eesti, läti ja poola arhitektid ajurünnakul «Visioonid XXI sajandile« Uue Kunsti Muuseumis reedel, 16. novembril kell 10–16.

Laupäeval, 17. novembril kell 10 on arhitektuurihuvilised eesti noored oodatud kuulama Poola ehituskunstnike loengut õppimisvõimalustest nende kodumaal. Esitluse pealkiri on «Maja puu otsas». Algab ju paljude maailmanimega arhitektide esimene looming lapsepõlves puu otsa ehitatud onnist. Poola filmimehe Radek Kurzaj slaidiloeng viib noored nende Euroopa ja Ameerika puude otsa, kuhu inimesed on juba kolinud elama.