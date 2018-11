Andrus Kivirähk kirjutas «Elu ja armastuse» draamaks Tammsaaret respekteerides. Tekst on tihe, kulgeb kui ainsa hingetõmbega. Ohverdada tuli Rudolf Ikka pikad arutlused, lugedes vägagi kütkestavad. Ometi on kärbitud nõnda, et ei tunnegi neist puudust.