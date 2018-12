Creative Narva finaal toob lavale uhiuued Eesti moekollektsioonid

«Üks asi on panna oma ideed paberile, hoopis teine asi on need visandid reaalseteks riideesemeteks vormida. Lisaks peavad need head välja nägema ja olema kandjale mugavad. See on paras väljakutse,» ütles Creative Narva konkursi mentor Ülle Pohjanheimo. «Tahtsin konkursil osalenud meeskondasid õpetada võimalikke vigu märkama ja ennetama. Näiteks kui kergesti võib väga hea idee ära rikkuda vale materjali valikuga või kui olulised on kollektsiooni juures pisidetailid. Need on asjad, mis teevad kollektsioonist terviku.»