Lev Vassiljev tähistab 90. sünnipäeva näitusega

Näitus sümboliseerib väärika avangardistliku kunstniku loomingulist elukulgu läbi 20 maali ja 8 graafilise töö. Peamisteks tehnikateks on tempera ja ofort. Näitus viib külastaja rännakule nii ajas kui kohas, stiilides ja tehnikates, kus seigelda on põnev nii peredel, kunsti entusiastidel kui ka vaimselt virgastavat kogemust otsijatel.

Lev Vassiljev on sündinud 1929. aastal Tuulas inseneri perekonnas. Pärast õpinguid Moskva kunstikeskkoolis siirdus ta Tallinna, kus õppis 1950–1956 ERKIS, kus omandas skulptuuri eriala. Tema õppejõududeks olid tuntud vanema põlvkonna Eesti skulptorid nagu Enn Roos, Aleksander Kaasik, Martin Saks jt 1950–1960. aastail kujunes temast raamatuillustraator ja –kujundaja, kes töötas peamiselt Moskva raamatukirjastustele. 1966–1970. aastatel töötas ta õppejõuna Moskva Kõrgemas Kunsttööstuskoolis ning aastatel 1970–1974 Tallinna Pedagoogilise Instituudi kunstiosakonnas, tegutsedes paralleelselt plakatikunstnikuna. Seejärel on ta olnud vabakunstnik ja Kunstnike Liidu liige ning Maalikunstnike Liidu liige. Ta on ka rahvusvaheliselt tunnustatud, eriti Soomes, kus tema maalitud akadeemik Jorma Miettineni porteed võib leida Ateneumi galerii kogudest. Samuti on Vassiljev pälvinud mitmeid auhindu kodus ja välismaal.