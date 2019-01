HeadRead kuulutas välja tänavuse festivali esimesed esinejad

Tallinna tuleb ka Ian Thomson – Eesti juurtega tõlkija, kirjanik ja ajakirjanik, kes on teinud kaastöid sellistele väljaannetele nagu The Guardian, The Independent ja Times Literary Supplement. Praegu on Thomson õppejõud East Anglia Ülikoolis. Tema töödest on kõige enam tähelepanu pälvinud natside koonduslaagrist pääsenud Itaalia kirjaniku Primo Levi elulooraamat (2002, uustrükk 2019).