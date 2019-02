Indrek Hargla koostatud antoloogiat võiks pidada nii ulmeantoloogiaks kui muinasjuturaamatuks. See sisaldab kümme lugu üheksalt autorilt, kes on erineva taseme ja huvidega. Ennemuistsed lood on siin saanud kõrgtehnoloogilise (sh virtuaal-) maailma osaks (Joel Jansi „Tarkmees taskus“, Siim Veskimehe „Kuues Maa“, Maniakkide Tänava „Kuningatütre kingitus“). Siin leidub ka musta komöödia alla liigituvaid kirjatükke ja habras romanss Mann Loperi sulest.