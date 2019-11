Berliinis toimuvad kolmandad Eesti filmipäevad

«Eesti filmipäevad Berliinis on saanud kenaks traditsiooniks, tänu neile õpib siinne publik paremini tundma mitte ainult meie filmikunsti, vaid ka Eestit ja eestlaste mõttelaadi,» ütles filmipäevi korraldav kultuuriatašee Merit Kopli. Ta lisas, et kuna novembri alguses toimuvad Berliinis juba aastaid ka Balti lühifilmiöö ja lastefilmipäev, siis on meie filmid sügiseti Saksamaa pealinnas hästi pildil.