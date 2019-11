Eesti disainistuudio võitis mainekal rahvusvahelisel plakatikonkursil esikoha

14. korda toimunud biennaalil osales 1435 tööd 66-st riigist. Žürii liige, väljaannete El Pais, Vanity Fair ja Mehhiko Vogue’ disainer, Diego Areso sõnas auhinda kätte andes, et see oli 14 aasta jooksul esimene kord, kui žürii otsus tuli nii ühehäälselt ja kiirelt. "Hindamispäeval saali sisse astudes oli võiduplakat paigutatud sissepääsu vastasseinale ja tööd märgates oli kohe selge, et see on esikoht.”

Tammiku sõnul lisab antud konkursile põnevust selle kunstiline vabadus. “Lähteülesandeks on sisuliselt vaid teadmine, et tegu on veinitootmise ja -kultuuriga. Kui vaadata varasemate aastate võitjaid, siis need erinevad nii stiilis kui ka tehnikas. Näiteks eelmine võidutöö oli puhtalt arvutigraafikas ja mõnel aastal on olnud edukad hoopis fototööd. See näidab, et pole kindlat võiduretsepti ja see ongi innustav,” ütles Tammik.