Rahvusraamatukogu hakkab oma ruume järkjärguliselt lugejatele avama esmaspäevast

Lugemissaalides hõrendatakse istekohti, et tagada külastajate vahel ohutu distants ning samuti vähendab raamatukogu arvutitöökohti, mille kasutamine on ka ajaliselt piiritletud. Raamatukogus teoseid või seadmeid käsitsedes on riiklikult edastatud tungiv soovitus kanda kaitsemaske, mis võivad olla ka isetehtud.