Laulja Inga: vahel mulle meeldib oma elu keerulisemaks elada

Ta lisab muheledes: «Tunnen, et olen viimaks kohale jõudnud, aga ma ei ütle, et see teekond on nüüd käidud, pigem seda, et see on uue teekonna algus.»

Draamat peab olema

Inga iseloomustab oma muusikat kui segu R’n’B’st ja kõigest muust. Kui R’n’B on žanr, millest Inga ei saa üle ega ümber, sest see lihtsalt on temaga algusest peale kaasas käinud, tema sees justkui juba olemas, siis päris puhtaks R’n’B-muusikuks ta end siiski ei pea. «Mulle meeldib ka selline kergelt tumedama hõnguga popmuusika, kuhu on segatud elektroonilist muusikat. Olen pikalt püüdnud nende kolme vahel valida, aga tegelikult ma ei peagi valima, sest võin need kolm žanri kokku panna ja see olengi mina. Mulle lihtsalt meeldib, kui muusikas on draamat!»



Inga usub, et lugude kirjutamine muutub seda lihtsamaks, mida kauem sa seda teed ning mida rohkem sa kirjutad. Foto: Jorgen Paabu