Täna saab Tallinn Eesti naljapealinnaks

See on vaid valik sündmustest, mis järgneval kolmel päeval Tallinnas aset leiavad. Tallinnast saab naljapealinn, Algab kolmas Tallinn Comedy Festival!

«Võib öelda, et me oleme selleks väljakutseks valmis. Muidugi ei ole see lihtne linnas, kus ainuüksi linnavalitsus toodab aasta jooksul tonnide viisi nalja. Kuid me kasutame suurt hulka välismängijaid ja Eesti tippe ning toome sellel kolmel päeval inimesteni palju rohkem ja kindlasti palju kvaliteetsemat nalja, kui linnavalitsus ja MUPO aasta jooksul kokku toota jaksavad,» rääkis üks festivali korraldajatest, Karl Kermes. «Me usume, et nali päästab maailma ja anname endast kolmandat aastat järjest maksimumi, et Tallinn Comedy Festivalist saaks oodatud ja naudingut pakkuv traditsioon igal aastal,» lõpetas Kermes.

Festivali avapäeva showdele on müüdud 2000 piletit ning avapäeva showd on välja müüdud. Kuid juba neljapäeva lõunast saab oma huumorimenüü taas avada. Juba kell 14 pakutakse publikule nii nalja kui kõhutäit värskes formaadis Lunch & Laugh. Eriliseks teeb sündmuse see, et üheksaeurone pilet tagab lisaks naljale ka kõhutäie.

Toidulainel jätkab ka 17.30 Telliskivis alustav Anarchist Cook, kes hiilgab innovatiivsete lahendustega nalja küpsetamisel.

Neljapäeval saab Telliskivist koju alles hilisõhtul, kui naerutamise on lõpetanud Komeediklubi ja Fopaa festivali erisündmused.

Reede annab võimaluse nautida Soome improgrupi Jadajada ponnistusi kammerteatri intiimsel laval.

Ning Festivali lõpetab peaesineja Stephen K. Amos, kes tagab hea enesetunde ja mõnusa meeleolu aasta lõpuni.

Tallinn Comedy Festivali korraldavad Teater Point, Komeediklubi ja Kinoteater.