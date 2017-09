Eesti kultuurilugu läbi spordi

Tinn on isik, keda on raske raamidesse paigutada. Sama kehtib raamatu puhul: see on eklektiline, kuid võluvalt eklektiline. Siin on filosoofiat, elamisõpetust, spordifaktoloogiat, mõtisklusi ja muud. Tinn on publitsist ja see avaldub hästi ka tekstis, milles on hoogu, läbitunnetamist, isiklikku puudutust ja ennekõike – kirge (mida kohtab niisugustes raamatutes väga harva). Autor ei ole kirjutanud kirjutamise enda pärast, vaid südame sunnil. Ilmsesti on ta väga uhke Eesti erakordselt kirka spordiajaloo üle.

Materjali valiku puhul peab arvesse võtma, et suures osas hõlmab see varem ilmunud artikleid, osa kirjutatud nõukogude päevil. Väga pikka ajalõiku katvad kirjatööd näitavad, et isegi kui arengutuhinas ühiskond ruttab edasi välgukiirusel, ei tähenda see, et probleemid kaoksid. Ehk siis: sport ei ole liikunud ainult edasi, vaid ka tagasi.

Kirurgi pealehakkamisega osutab Tinn sellele, mis vajab sekkumist. Näiteks polemiseerib ta haaravalt jalgpallientusiastidega, kes sageli ei märka oma meelisala taga muud sporti. Tinn näeb jalgpallis massikultuuri ilmingut, mis ei vaja riigi rahalist toetust, sest jalgpallis on raha niigi. Või teisest vallast: autor näitab, miks on oluline meeles pidada Johannes Kotkast, Eesti spordi- ja kultuuriloo «vaeslast», kes polnud mingil juhul kehvem kui Palusalu.

Ühtede kaante vahele koondatud kirjatööd eri aegadest lubavad raamatust rääkida ka kui ajalooallikast. Ei ole just palju inimesi, kes on nii pika aja jooksul süstemaatiliselt spordist kirjutanud. Autor ütleb, et tema vaated spordile on jäänud poole sajandi jooksul sisuliselt muutumatuks. Miks on see nii, peaks selguma alljärgnevast.

Tinn ütleb sissejuhatuses otsesõnu, et räägib ennekõike sellest, mida tunneb hästi. Tema meelisaladeks on raskejõustik, kergejõustik ja eriti võitlusalad. Viimastega on autoril lähedane suhe, sest ta on olnud meistersportlane sambos ja juhtinud ning osalenud mitme muu võitlusspordiühenduse töös. Mõistagi võib küsida, miks üks või teine teemaarendus ja mitte mõni muu.

Pikk lugu on näiteks Barutost, kuid Margus Hundist räägitakse vaid paar rida. Minu meelest on Hunt üks huvitavamaid Eesti sportlasi, kes ei või külmaks jätta ühtegi (raske)jõustikusõpra. Kas Hundi potentsiaal on väikesem kui Barutol? Ei tahaks uskuda. Kas ei jätka teatud mõttes temagi Lurichi, Abergi ja Hackenschmidti missiooni?

Tinn näeb suurt pilti, kuid ta näeb sedagi, mis pahatihti kipub kahe silma vahele jääma või mida üldse ei teata-teadvustata. Näiteks on pühendatud eraldi peatükk venekeelsetele eesti sportlastele. Ülivajalikud ja tervitatavad on põhjalikud naiste spordi käsitlused. Muuseas selgub, et Baruto eelkäijad Jaapani maadluses on olnud just naisraskejõustiklased.

Hästi sümpaatne on, et tähelepanu on jagunud ka kulturismile, vabavõitlusele, jõutõstmisele, rammumisele ja teistele «alternatiivsetele» aladele, milles eestlaste tase on tegelikult väga kõrge (tehes silmad ette enamikule olümpiaaladele).