Loe Oscari võitnud filmide arvustusi

Parima meesosatäitja Osacrai sai Gary Oledman filmis «Süngeim tund» — arvustus siin. Mõned küll arvavad, et selle auhinna võitis hoopis 15 kilo kõhupadjakest ja grimmi ning tõeliselt oleks pidanud pärjatama Daniel Day Lewist rolli eest filmis «Nähtamatu niit». Seda enam, et Lewis on avalikult öelnud, et nüüd paneb ta filmitegemise lõplikult maha. Seega oleks olnud viimane võimalust talle Oscar anda, aga see jäi kasutamata. «Nähtamatu niidi» arvustus siin.